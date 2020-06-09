Как будто после бомбежки: водители показали катастрофически "убитую" международную трассу М13 на Николаевщине (фото)

Такое состояние у трассы М13 на отрезке от развязки с Р06 до границы Кировоградской области.

В сети появились свидетельства катастрофического состояния международной автомагистрали Полтава-Кишинев М13. Водитель Александр Островский в группе "Я ненавижу "Укравтодор" в Facebook выложил фотографии "автомагистрали".

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На фото видно, что местами она превратилась в нагромождение огромных валунов, которые приходится объезжать водителям.

УНИАН связался с автором фотографий. Водитель рассказал, что фото сделаны в районе сел Софиевка-Воеводское Николаевской области.

"Трасса M13 от развязки с P06 до границы Кировоградской области. Эти фото сделаны в районе села Софиевка-Воеводское. В том месте участок дороги в 30 км нужно ехать 1,5 часа", - рассказал водитель.

Пользователи соцсети не остались равнодушными и активно прокомментировали увиденные фотографии. Впрочем, нельзя сказать, что увиденные снимки смогли их удивить.

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