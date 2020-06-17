Отказаться от денег МВФ: в Минфине назвали стратегическую задачу ведомства

По мнению министра, до 2022 года Украина завершит действующую программу с Международным валютным фондом.

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал стратегической задачей министерства избавление от прямого финансирования Международным валютным фондом, сообщила пресс-служба Минфина.

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По словам Марченко, для этого Минфин разработал проект Стратегии действий ведомства до 2023 года, представленный для публичного обсуждения.

"В документе с рабочим названием "Самодостаточность" (Graduate from IMF) в целом речь идет о пяти направлениях. Среди них - эффективные бюджетные расходы; налоговое стимулирование экономики; взвешенная финансовая и долговая политика; качественные кадры и диджитализация; детенизация", - говорится в сообщении.

Министр выразил уверенность, что до 2022 года Украина завершит действующую программу с МВФ, и до 2023 года будет выбран новый формат сотрудничества.

"Вижу нашу страну не реципиентом ресурсов, а донором опыта и технической помощи. Это амбициозная, но реальная цель. Она требует пошагового плана действий, с четкими задачами и жесткими дедлайнами", - цитирует пресс-служба Минфина слова Марченко.

Министр назвал необходимые для этого действия. В частности, это снижение соотношения долга к ВВП до 55%, реформирование государственного банковского сектора с уменьшением в два раза объемов неработающих кредитов, а также повышение размера гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц до 800 тысяч гривень.

Кроме того, неотложными шагами Марченко назвал создание Службы финансовых расследований вместо налоговой милиции, введение "нулевой декларации", вывод из тени игорного бизнеса, а также перезапуск с 2021 года Государственной налоговой службы и Гостаможслужбы в статусе единых юридических лиц с обновлением кадрового состава на 50-60%.

"Готовим электронную акцизную марку для алкоголя и табачных изделий. Уже начат пилотный проект по автоматическому оформлению экспорта, и до конца текущего года мы планируем, что до 500 таможенных деклараций в день будут оформляться автоматически. В дальнейшем постепенно будет расширяться перечень таможенных процедур, которые будут максимально осуществляться без участия человека", - цитирует министра его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш по новой программе, который составил 2,1 миллиарда долларов.

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