Правительство объясняет представителям фонда, что"мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему".

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Читайте такжеКабмин предлагает ввести для населения фиксированную цену на газОб этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко.

Он отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть ответная реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и. о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок из МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что - то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.

По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.

Правительство объясняет представителям фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему", - добавил министр.

Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Также, постоянно проводятся консультации, в том числе и с МВФ. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

Что этому предшествовало

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 гривни за кубометр. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

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Автор: УНИАН