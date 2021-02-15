При этом Гетманцев убежден, что Украине все-таки удастся договориться с МВФ о получении очередного транша.

В 2021 году без средств Международного валютного фонда Украинt будет "намного труднее", но катастрофы не произойдет.

Читайте такжеМВФ: для получения нового транша Украине нужен "прогресс в реформах"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал на брифинге.

Он отметил, что есть "негативный результат переговоров" с миссией МВФ.

"Мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. И мы должны в этих переговорах найти правильный баланс таким образом, чтобы не перейти "красные линии" ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил Гетманцев.

На уточняющий вопрос журналистов, о каких "красных линиях" говорится, Гетманцев не ответил.

При этом он отметил, что представители Украины и миссии МВФ "признали, что потребуются дополнительные консультации, потребуется больше времени, чтобы прийти к согласию".

Гетманцев убежден, что Украине все-таки удастся договориться с МВФ о получении очередного транша.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество с Фондом продолжается.

"Мы убеждены, что нам пройти 2021-й год без очередного транша МВФ будет труднее намного, но ни в коем случае это не будет катастрофой", - подчеркнул Гетманцев.

При этом он добавил, что Украина имеет "соответствующие ресурсы и возможности".

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривень — это не бедность

"Поэтому никакой катастрофы не будет, и будут выполнены все бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, безусловно, будет стабильность гривни", - заверил председатель комитета.

Он добавил, что существует еще много задач, которые было бы легче выполнить со средствами МВФ.

"У нас есть уверенность в том, что мы справимся", - отметил Гетманцев.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 гола возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

13 февраля по результатам работы миссии постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ провела с украинскими властями продуктивные переговоры, но Украина должна продемонстрировать болший прогресс в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше.

Также он заявил, что работа миссии фонда завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк