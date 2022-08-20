Банкнотами номиналом в 500 и 1000 гривен можно пользоваться только в кассах банка.

"ПриватБанк" временно не принимает в своих терминалах и ресайклинговых банкоматах (тех, которые не только выдают, но и принимают деньги) банкноты крупного номинала.

Об этом стало известно по итогам жалобы одного из клиентов, оставленной на сайте Минфин. В ней он обвинил банк в якобы нарушении норм законодательства.

"18 августа с удивлением узнал, что все терминалы самообслуживания перестали принимать купюры номиналом свыше 200 грн!!! Вот готовлю в НБУ жалобу, пусть проверят ваши лицензионные условия, раз вы сами решили, что купюры свыше 200 грн уже не актуальны!!!", - сказано в отзыве.

В ответ представитель банка сообщил о проведении технических работ для сохранения возможности в дальнейшем принимать купюры по 500 и 1000 гривен.

"Вы можете выполнить операцию в ТСО и АТМ ресайклингового типа купюрами меньших номиналов (50, 100, 200) в любом устройстве. Купюры номиналом 500 и 1000 можна использовать при операциях в кассах нашего банка", - написал сотрудник "Привата".

Что этому предшествовало

Ранее сегодня сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что в Украине начали появляться выведенные из обращения купюры номиналом в 500 гривень. Эти деньги находились в хранилище "Ощадбанка" во временно оккупированном Херсоне. Он рассказал, что такие купюры уже обнаружили в Одессе, Киеве и на западе Украины. Неизвестные пытаются пополнить ими терминалы самообслуживания iBox.