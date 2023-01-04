Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 30 декабря 2022 года отменила собственное решение о повышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год.

В ближайшее время в Украине будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал эксперт по экономическим и политическим вопросам Георгий Биркадзе, напомнив, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не "согласовала" решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 января 2023 года.

"Это все равно произойдет в ближайшее время. Ну, во-первых, мы с вами знаем, что для этого есть, так скажем, много факторов. Первое - возросли зарплаты, второе - возросло электричество (в цене - УНИАН). Также условия МВФ", - сказал он.

По словам Биркадзе, на восстановление поврежденных из-за войны объектов водо- и теплоснабжения необходимо 5 млрд долларов, что является еще одной причиной для повышения тарифов на водоснабжение.

Тарифы на воду - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2022 года НКРЭКУ утвердила решение о повышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января 2023 года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.

30 декабря НКРЭКУ отменила это решение.