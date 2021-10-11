За последнюю неделю в органы соцзащиты поступило более 32 тысяч заявлений по оформлению жилищных субсидий.

Накануне начала отопительного сезона Минсоцполитики проводит мониторинг ситуации по начислению субсидий в регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на заместителя главы ведомства Виталия Музыченко.

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"Мы должны сделать все для того, чтобы в отопительном периоде люди вовремя получили субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг", - подчеркнул заместитель Музыченко.

По итогам работы в сентябре 2021 численность получателей субсидий увеличилось на 100 тыс.

За последнюю неделю в органы социальной защиты от населения поступило более 32 тыс. заявлений об оформлении жилищных субсидий. В начале сентября было более 25 тыс. заявлений в неделю.

По прогнозным оценкам Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 2 тыс. грн на домохозяйство.

В отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. В частности, это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа).

Кому могут отказать в субсидии:

украинцам, у которых на депозите более 100 000 гривень;

владельцам автомобиля до пяти лет;

тем, кто покупал валюту на сумму более 50 000 гривень.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

С мая 2021 года все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

8 октября 2021 года Верховная Рада одобрила закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Госбюджет-2022 и субсидии:

15 сентября 2021 года Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Автор: Елена Коваленко