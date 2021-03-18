Нана Черная

«Коммуналка» для большинства украинцев уже давно стала темой номер один – денег для оплаты ЖКУ все больше не хватает, а цены в платежках продолжают расти в геометрической прогрессии. И хотя власть давно обещает переход рынка газа и электроэнергии на европейские рельсы, рост конкурентной среды в этой сфере и, как следствие, снижение стоимости энергетической составляющей… Не выходит.

Все это приводит к тому, что на конец января 2021 года долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 81 млрд гривен. Да, это накопленные долги за несколько лет. Но даже если взглянуть на последний год, то, по данным единого реестра, в Украине количество должников за коммунальные услуги выросло на 50%. Больше всего - перед теплопоставщиками.

Урезание числа субсидиантов власть аргументировала повышением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен. Но как можно на нее прожить

Не спасает ситуацию и сокращение в ручном режиме тарифа на газ, что преподносилось как беспрецедентный прогресс в тарифной политике. Сократили-то всего на тысячу гривен…

Безусловно, в этом «провальном оркестре» свою «скрипку» играет пандемия – многих украинцев она оставила без работы или сократила доходы до минимума.

Не помогает решить проблему и долгоиграющая программа с предоставлением субсидий. По данным Минсоцполитики, на сегодня их получают около 3 млн домохозяйств. Общая сумма начисленных льгот и субсидий только за февраль текущего года составила 5,3 млрд гривен. Сумма, на первый взгляд, внушительная, если бы не одно «но».

Количество средств на предоставление субсидий каждый год сокращается в бюджете на миллиарды гривен. Во-первых, потому, что происходит верификация субсидиантов. С каждым годом правила их проверки становятся все жестче. Но многие до сих пор не поняли ее принципов.

Во-вторых, в 2021 году урезание числа получателей субсидии власть аргументировала повышением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен. Но как можно на нее прожить, оплатив полную коммуналку, непонятно: двухкомнатная квартира-«хрущевка», обойдется в 1,5-2 тысячи гривен.

Кабмин пытается расширить список субсидиантов, чтобы в какой-то одному ему известный способ погасить долги за коммуналку

Это привело к тому, что нуждающихся в помощи государства стало «меньше». И премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вдруг поручил министерствам проработать вопрос… расширения круга получателей субсидий. В том числе провести работу по информированию населения о возможности получения такой помощи. Отдельно Минфин и Минэнергетики должны разработать механизм решения вопроса просроченной задолженности. А Минрегион – «провести коммуникационную работу», чтобы предотвратить дальнейший рост долгов за услуги ЖКХ.

Как ведомства собираются решать поставленные премьером задачи – пока не ясно. Да и в целом, за счет каких средств власть планирует расширить круг субсидиантов? Ведь дефицит казны превышает 247 миллиардов гривен. Вероятно, «финансовая» ставка делается на помощь партнеров, в частности, МВФ. Но Фонд до сих пор не продлил «программу сотрудничества» с Украиной…

Все это можно резюмировать так: Кабмин, ранее активно сокращающий список субсидиантов, теперь пытается его расширить, чтобы в какой-то одному ему известный способ погасить долги за коммуналку. Мне ничего не понятно. А вам?

Нана Черная

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