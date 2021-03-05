Среднемесячная зарплата в Киеве в 2020 году выросла на 8,3%.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на итоги социально-экономического развития столицы 2020 года.
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«На 8,3% выросла среднемесячная заработная плата до уровня +17 тыс. 086 грн, что в 1,5 раза превышает показатель по Украине - 11 тыс. 591 грн», - говорится в сообщении.
В КГГА также заявили об «улучшении потребительских настроений киевлян» - на 9,4% вырос оборот розничной торговли. Он составил в 2020 году 237,9 млрд грн, или 19,7% общегосударственного объема.
«Вместе с тем, объемы производства предприятий перерабатывающей промышленности сократились на 6,6%, что привело к сокращению индекса промышленного производства на 2,3%. По Украине этот показатель составляет 4,5%», - сообщают в КГГА.
Минимальная зарплата
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года была повышена до 6 тыс. грн.
С 1 декабря 2021 года ее планируют поднять до 6500 гривен.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года выросла по сравнению с январем 2020 года на 15% - до 12 337 грн.
Почасовая минимальная зарплата в 2021 году:
с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;
с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.
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