Рост цен на украинское производство объясняется тем, что развитые страны пускают в оборот дополнительные средства, стимулируя собственные экономики.

Несколько новых рынков, в частности в Африке и Южной Америке, открыты для украинского экспорта. Кроме того, как заявляет премьер Денис Шмыгаль, поддержка отечественных экспортеров будет усилена также через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА).

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Но из-за сбора урожая в странах СНГ и Европы ожидается рост конкуренции на рынке, что, как прогнозируют эксперты, повлияет и на качество украинской продукции.

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, объяснил, почему складывается такая ситуация с ценами на украинское производство.

Читайте такжеПроизводство начало расти, пришло время больше инвестировать - эксперт"... Потому что американцы запустили сегодня в обращение под 2 трлн долларов, европейцы 1,3 трлн евро. Как долго это будет? Пока государства будут стимулировать свой внутренний спрос, чтобы улучшить экономическую ситуацию в своих странах", – считает он.

Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение цен на экспортное украинское продовольствие - кукурузу, пшеницу и спад цен на отечественную железную руду из-за наращивания добычи Южной Африкой и Бразилией.

Поэтому эксперты советуют отечественным экспортерам и чиновникам готовиться работать в более сложных условиях на ключевых для Украины рынках.

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Автор: Григорий Бондарь