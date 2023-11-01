Металлурги призвали правительство отказаться от сокращения сроков возврата валютной выручки: это углубит кризис в отрасли.

Сокращение сроков возврата валютной выручки приведет к углублению кризиса в металлургической отрасли Украины, ведь экспортеры могут потерять последние традиционные рынки сбыта. Об этом говорится в открытом письме от Федерации металлургов Украины к премьер-министру и главе НБУ, который есть в распоряжении редации.

"Сейчас распространяется информация о разработке Кабмином совместно с НБУ нормативного-правового акта, которым будут сокращены сроки возврата валютной выручки со 180 дней до 90 дней. В текущих реалиях, учитывая новые более сложные и длительные цепи поставок, такое сокращение окажет негативное влияние на поставки за рубеж продукции горно-металлургического комплекса (далее ГМК). Сейчас экспортные поставки составляют около 60%", - сказано в письме.

В Федерации подчеркнули, что предприятия ГМК пострадали от захватнической войны России, потеряли значительные производственные мощности и возможность быстро экспортировать свою продукцию иностранным контрагентам. Но несмотря на все, предприятия продолжают работать, удерживать рабочие места, платить налоги и поддерживать ВСУ.

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"Иностранные партнеры рассматривают Украину, как территорию с повышенными рисками, и поэтому покупают украинскую металлургическую продукцию на условиях отсрочки платежа (+1-2 месяца от момента поставки). Учитывая новые пути поставок, которые являются более длительными и более финансово затратными, украинские производители должны обеспечить наличие готовой продукции на складах в Европе как гарантию, что контракты не будут нарушены. Сейчас ориентировочный срок поставки продукции, при отсутствии форс-мажоров, составляет 4-6 месяцев. С учетом отсрочки платежа цикл обращения средств составляет 6-8 месяцев, а в отдельных случаях 10-12 месяцев", - объяснили во ФМУ.

При таких обстоятельствах факт новая инициатива НБУ и КМУ может стать точкой невозврата для украинских производителей металлургической продукции, поскольку их вытеснят с традиционных экспортных рынков сбыта, отметили в Федерации.

"Это приведет к резкому уменьшению валютных поступлений в Украину, повлечет за собой уменьшение объемов производства и сокращение рабочих мест. Поэтому просим не принимать жестких мер и дополнительных ограничений относительно сроков возврата валютной выручки. В то же время, смягчение этих ограничений значительно поддержит отечественных производителей горно-металлургического комплекса, что в перспективе позволит увеличить поступление валюты в Украину", - резюмировали во ФМУ.

Как известно, Кабмин и НБУ начали раздумывать над сокращением сроков возврата валютной выручки после того, как появилась информация о злоупотреблениях отдельных аграрных компаний, которые возят зерно "по-черному".

В то же время народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что такие радикальные и резкие решения убьют львиную часть порядочных украинских экспортеров, поэтому если правила нарушают несколько игроков, надо наказывать их, а не весь рынок.