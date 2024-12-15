Эксперт считает, что ежедневные изменения курса будут разнонаправленными.

Ситуация на валютном рынке до 22 декабря будет относительно спокойной. Валютный рынок обезопасен от негативных явлений, связанных с резким изменением курсовых показателей.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что новые транши международной помощи могут покрыть пробелы в бюджете Украины, что в свою очередь положительно повлияет на гривню.

"На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться сознательной, а ежедневные курсовые изменения будут разнонаправленными и в целом незначительными", - считает банкир.

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Банкир отметил, что с 16 по 22 декабря будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 гривни за доллар на межбанке и 41,5 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях до 22 декабря будут стоить украинцам примерно 4150 – 4200 гривень, а 1000 долларов в гривне обойдутся в 41500 - 42000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз до конца декабря 2024 года

В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины позволил гривне ослабеть до нового рекордного уровня. Аналитики ICU считают, что к концу декабря 2024 года национальная валюта может ослабиться до отметки 42 гривни за доллар.

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