Министр за прошлый год заработал 497 527 гривень по официальному месту работы и проценты из Ощадбанка.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал декларацию. За прошлый год он заработал 497 тысяч гривень по месту работы в Минздраве.

Соответствующий документ опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Министр владеет квартирой в Киеве (площадь 340,9 м. кв.), а его жена Наталья машиноместом в Киеве.

У Степанова трое дорогих часов (Rolex, Breguet, Piaget), у его жены четверо часов, ювелирные изделия и картины.

В декларации глава Минздрава указал, что автомобили Land Rover Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 принадлежат ему, а два других - Lexus GX460 2013 и Lexus LX 450 2016 - его жене.

Министр за прошлый год заработал 497 527 гривень по официальному месту работы и проценты из Ощадбанка. Его жена за 2020 год заработала 988 840 гривень от занятия предпринимательской деятельностью и также проценты из банков.

У Степанова наличными 11 300 евро, 160 тысяч гривень, а на банковском счете почти 665 тысяч долларов. У его жены наличными 27 тысяч долларов, на банковских счетах до 2 млн гривень, более 240 тысяч долларов.

Декларации чиновников: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко