Спросили у эксперта, какая предусмотрена пенсия при минимальной зарплате в Украине, если есть полный страховой стаж и если его нет.

Пенсионные выплаты в Украине зависят от нескольких составляющих - трудового стажа, средней зарплаты человека, которого оформляют на пенсию, и средней зарплаты в Украине за последние три года. УНИАН обратился за разъяснениями к эксперту, как посчитать, какая будет пенсия при минимальной зарплате, если у человека есть полный стаж, а также если его нет.

Какая пенсия при минимальной зарплате, если есть полный стаж

Согласно украинскому законодательству, пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты, при условии, что у человека есть полный страховой стаж (это 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин). В 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн, соответственно, 40% от 8 000 грн - это пенсия в размере 3200 грн.

В то же время в законодательстве есть еще такая норма, как минимальная пенсия, которую назначают в зависимости от возраста пенсионера и его страхового стажа. Согласно данным ПФУ, размер такой минимальной пенсии в 2025 году составляет:

Видео дня

для всех неработающих пенсионеров, независимо от стажа - 2725 гривен;

для пенсионеров от 65 до 70 лет, которые не работают и имеют полный стаж - 3370 грн;

для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью І группы, если есть полный стаж - 2980 грн;

для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным стажем - 3240 гривен (в возрасте от 75 до 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3240 грн);

для пенсионеров от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин - 3370 гривен.

Как рассказал в комментарии УНИАН бывший работник Пенсионного фонда Украины, а ныне независимый консультант Сергей Коробкин, все пенсионные выплаты должны подтягиваться к установленной минимальной пенсии. И здесь происходит дублирование различных нормативных актов: о 40% от минимальной зарплаты говорит Закон Украины 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", остальные данные размеров минимальной пенсии (перечисленные выше - УНИАН) указаны в отдельном постановлении Кабмина об индексации пенсии с 1 марта 2024 года.

"Например, - поясняет эксперт, - человеку высчитали основной размер пенсии, и она составляет 2500 грн. При этом человеку 65 лет, у него есть достаточно стажа, он не работает, и поэтому ему автоматически подтягивают пенсию до суммы 3200. Это по закону. Но параллельно еще действует постановление Кабмина с 1 марта 2024 года: если с такими же параметрами человек старше 65 лет не работает, имеет 30 и 35 лет стажа соответственно, то его пенсия не может быть меньше, чем 3370 гривен. И делается еще одна "дотяжка" пенсионных выплат".

Таким образом, пенсия при минимальной зарплате и полном страховом стаже не может быть меньше 3370 грн.

Какая пенсия будет при минимальной зарплате и неполном стаже

Если же страховой стаж у человека неполный - например, 20 лет, и зарплата была на уровне минимальной, тогда пенсионные выплаты рассчитываются по-другому.

"Если объяснять совсем просто, - говорит Сергей Коробкин, - то надо зарплату человека умножить на коэффициент 0,2 (если 20 лет стажа), тогда размер пенсии человека должен составлять 20% от его зарплаты. Другой вопрос заключается в том, как правильно посчитать эту зарплату, и это сложно сделать. Нужно знать два параметра - индивидуальный коэффициент зарплаты и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года".

На сегодня Пенсионный фонд пока не опубликовал данные о средней зарплате по стране за последний квартал. До сентября 2024 года она составляла 18 020 грн. Минимальная зарплата в Украине, как уже говорили, - 8 тыс. грн. Если отталкиваться от этих цифр, то у человека, который работает на минимальную зарплату, коэффициент зарплаты за месяц сейчас составит 0,44 - поскольку она более чем в два раза меньше средней по стране.

"Но для того, чтобы узнать точный коэффициент зарплаты, его надо определять за большое количество лет: расчеты делают с июля 2000 года до момента назначения пенсии", - говорит эксперт и советует делать такие подсчеты только в Пенсионном фонде, поскольку индивидуально это сделать сложно.

Условно можно посчитать размер пенсии при минимальной зарплате и стаже в 20 лет для человека, который вышел на заслуженный отдых в 2024 году. Тогда, по данным ПФУ, средняя зарплата по Украине за предыдущие три года составляла 13 559 грн.

Очень условно можно использовать в формуле коэффициент зарплаты за месяц 0,44 - его надо умножить на 13 559 (средняя зарплата по Украине). Таким образом получим 5966 грн. Если у человека 20 лет стажа, то эту сумму надо еще умножить на коэффициент 0,2 - и пенсия будет 1193 грн, грубо говоря. Но по закону такой пенсия не может быть, и ее в два этапа "подтягивают" - сначала до 2361 грн (до прожиточного минимума), а потом еще раз - до 2725 грн. Это и есть минимальная пенсионная выплата для тех, кто имеет мало стажа и не работает,

- отмечает Сергей Коробкин.

Впрочем, в случае, если человек имел маленькую зарплату, но имеет много стажа, то ему пенсию "дотянут" до суммы 3370 гривен.

Для справки: сведения ПФУ отличаются от тех, которые публикует Госстат.

Вас также могут заинтересовать новости: