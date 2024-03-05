В банках Украины вырос наличный курс доллара к гривне.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 марта, вырос на 10 копеек - до 38,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,33 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки - до 38,57 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,48 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 2 копейки и составляет 41,98 грн/евро (курс продажи - 41,83 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до 8 марта в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,75 до 38,80 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,90 до 38,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,31 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 41,54 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 28 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: