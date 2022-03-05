Власти страны отметили, что эти санкции направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины.

Власти Сингапура объявили о введении финансовых и экспортных санкций против России за ее нападение на Украину.

Об этом говорится в сообщении Министрерства иностранных дел Сингапура. "Эти санкции направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и подорывать ее суверенитет", - отмечается в сообщении.

В частности, санкции распространяются на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также продукцию из категорий "Электроника", "Компьютеры" и "Телекоммуникации и информационная безопасность".

Кроме этого, банкам и другим финансовым учреждениям Сингапура теперь запрещено заключать сделки с четырьмя российскими банками - ВТБ, ВЭБ.РФ, "Промсвязьбанк" и "Россия".

"Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства этих четырех банков", - заявили в МИД Сингапура.

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