Компания поддерживает международное сообщество в осуждении военной агрессии России против Украины.

Платежная компания PayPal Holdings Inc останавливает работу в России из-за ее войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal в России", - заявил президент и исполнительный директор Дэн Шульман. Он добавил, что компания "поддерживает международное сообщество в осуждении военной агрессии России против Украины".

PayPal был единственной лазейкой для оплаты в интернете из заблокированной банковской карты. Теперь россияне не смогут ею воспользоваться.

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