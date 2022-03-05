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Платежная компания PayPal Holdings Inc останавливает работу в России из-за ее войны против Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal в России", - заявил президент и исполнительный директор Дэн Шульман. Он добавил, что компания "поддерживает международное сообщество в осуждении военной агрессии России против Украины".
PayPal был единственной лазейкой для оплаты в интернете из заблокированной банковской карты. Теперь россияне не смогут ею воспользоваться.