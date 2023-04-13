Это решение позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине.

Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что эта мера позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине, из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, по поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских Вооруженных сил на сумму 1 миллиард евро. Нет лучшего проявления единой решимости и стремления ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора", - отметил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Видео дня

Отмечается, что это сегодняшнее решение имплементирует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

Помощь Украине от ЕС - детали

20 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в ЕС достигли политического консенсуса относительно отправки в Украину 1 млн снарядов калибра 155 мм в течение 12-месячного периода.

Сначала 18 стран подписали проектное соглашение Европейского оборонного агентства для совместных закупок боеприпасов с целью предоставления их Украине и пополнения их запасов в странах ЕС: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция, а также Норвегия, которая не является членом ЕС.

Впоследствии Боррель заявил, что более 20 стран-членов ЕС будут участвовать в проекте по совместной закупке боеприпасов для Украины. В частности, по его словам, было согласовано три направления соответствующей деятельности: доставка боеприпасов из имеющихся запасов, осуществление совместных закупок у оборонных предприятий, а также увеличение промышленных мощностей.

Всего будет выделено 2 млрд евро, но 1 млрд будет направлено на компенсацию средств, которые будут потрачены на совместные закупки снарядов калибром 155 мм и ракет, если Украина сделает соответствующий запрос.