В Украине с начала года оштрафовали курильщиков на 5 миллионов гривень

Все штрафы были за курение в запрещенных местах.

С начала года украинский оштрафовали на 5 миллионов гривень за курение в запрещенных местах. В общем, правоохранители зафиксировали почти 200 тысяч таких нарушений.

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные Национальной полиции.

Где в Украине больше всего курильщиков

"Больше всего нарушителей курящих задержали в Харьковской, Винницкой и Львовской областях. Украинское законодательство запрещает курить в лифтах, учебных заведениях, подъездах жилых домов, ресторанах, остановках общественного транспорта и в самом транспорте", - сообщили в студии.

Какой штраф за курение

Отмечается, что минимальный штраф за курение - 51 гривня. По статистике, в Украине курит каждый четвертый.

Ранее сообщалось, что правительство приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия к обычным сигаретам.

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Автор: УНИАН