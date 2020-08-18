В Украине с начала года оштрафовали курильщиков на 5 миллионов гривень
С начала года украинский оштрафовали на 5 миллионов гривень за курение в запрещенных местах. В общем, правоохранители зафиксировали почти 200 тысяч таких нарушений.
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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные Национальной полиции.
Где в Украине больше всего курильщиков
"Больше всего нарушителей курящих задержали в Харьковской, Винницкой и Львовской областях. Украинское законодательство запрещает курить в лифтах, учебных заведениях, подъездах жилых домов, ресторанах, остановках общественного транспорта и в самом транспорте", - сообщили в студии.
Какой штраф за курение
Отмечается, что минимальный штраф за курение - 51 гривня. По статистике, в Украине курит каждый четвертый.
Ранее сообщалось, что правительство приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия к обычным сигаретам.
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