Миссия будет работать в гибридном формате - офлайн и онлайн.

С 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций и проведения второго пересмотра выполнения Украиной программы механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) и консультаций по статье IV соглашений МВФ в 2023 году", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украину Ваграма Степаняна.

Как сообщили в Национальном банке Украины, миссия будет работать в гибридном формате-офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

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Отмечается, что во время второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет, в частности, о мерах в сферах налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечения финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне - и долгосрочного экономического роста.

В фокусе встреч, в частности, будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, результаты перехода к режиму управляемой гибкости курса.

Кроме того, специалисты остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок.

МВФ и Украина

В марте 2023 года Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

В апреле МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках новой программы. Тогда же страна получила первый транш по новой программе в 2,7 миллиарда долларов.

В июле в госбюджет Украины поступил второй транш в размере 890 миллионов долларов.

В конце октября Украина выполнила еще два структурных маяка, определены в новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Кабинет министров согласовал новых членов наблюдательного совета "Оператора ГТС Украины", а непосредственно "Оператор ГТС" опубликовал новый устав, согласованный с Energy Community.

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