Всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение такой помощи.

Государство в ближайшее время выплатит ещё 400 млн грн помощи пострадавшим от усиленного карантина предпринимателям и наёмным работникам.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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"Как доложили президенту, всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение такой помощи, по 120 тысячам из них уже осуществлена выплата.

Премьер отметил, что государство уже направило предпринимателям 1 млрд грн, и в ближайшее время будет выплачено ещё 400 млн грн", - сказано в сообщении.

Коронавирус и помощь ФОПам

30 марта Верховная Рада приняла закон, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах "красной" зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов "красной" карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале "Дія".

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

В тот же день, 20 апреля 2021 года, ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч.

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Автор: Дмитрий Шварц