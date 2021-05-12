Ранее Минсоцполитики заявило о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковские карты.

Государственная компания «Укрпошта» продолжит доставлять пенсию в те регионы страны, где по объективным причинам нельзя перевести пенсионеров на получение выплат через банковские карточки.

Об этом во время брифинга после сегодняшнего выездного заседания правительства в Черниговской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Укрпошта» закупила и завершает в этом году организацию так называемых мобильных отделений – более 500 автомобилей, которые подвозят документы, почтовые отправления и деньги. Второе – продолжение стратегии, которая была начата в государстве, – пенсия на карточки. Этапность такая: большие города, города с населением 100 тысяч человек и более. В тех городах, где густота не позволяет иметь банковское отделение или иметь банкомат, там пенсия будет привозиться почтой, как и было», - сказал он.

«Там, где по объективным причинам это невозможно, «Укрпошта» будет привозить эту пенсию, как и было до этого. Тут никаких угроз или кризиса нет», - добавил он.

Что этому предшествовало

Кабмин принял постановление о повышении с 1 апреля тарифов на выплату и доставку пенсий, социальной помощи национальным почтовым оператором «Укрпошта», тариф в городе вырастет до 1,3% с 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселках городского типа – до 2,65% с 2,3%.

В «Укрпоште» сообщили, что полученные средства от повышения тарифов на выплату и доставку пенсий и других социальных выплат будут направлены в фонд оплаты труда почтальонов.

Министерство социальной политики заявило о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковские карты. Доставка пенсий домой будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.

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Автор: Дмитрий Шварц