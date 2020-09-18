Он отметил, что перед банковской системой Украины стоят новые вызовы.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил послов стран "Большой семерки" (G7) в защите независимости центробанка Украины.

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Об этом глава НБУ написал на своей странице в Facebook.

"Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине заявили, что наша страна "должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости Национального банка". Я очень уважаю взгляды и предостережения уважительных послов, и должен заверить всех вас, что независимости НБУ ничего не угрожает", - написал Шевченко.

Независимость монетарной политики НБУ

Он отметил, что в НБУ четко осознают основы этой независимости и тот долгий путь, за который центробанк получил равноудаленность от всех ветвей власти для принятия профессиональных взвешенных решений в монетарной и макропруденциальной политиках.

"Сегодня нам никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривни или учетную ставку. Сегодня подконтрольность НБУ кому угодно просто невозможна. Все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и экономику в целом", - написал Шевченко.

Оценка прозрачности банковской системы

Глава НБУ подчеркнул, что проводятся регулярные встречи руководящего состава Нацбанка с представителями других государственных органов на заседаниях Совета финансовой стабильности для поддержки конструктивного диалога.

"Также должен успокоить всех, кто сомневается в последовательности обязательств, которые ранее взял на себя Национальный банк. Вы не увидите разворота в политике НБУ на 180 градусов. Достижения прозрачной банковской системы должны быть оценены объективно. Но мы должны понимать, что сейчас перед банковской системой стоят новые вызовы", - отметил глава НБУ.

Перспективы кредитования экономики

По его словам, почти замороженное кредитование экономики должно быть восстановлено. Шевченко подчеркнул, что с начала года темпы кредитования бизнеса в целом неутешительны, однако ситуация начала меняться в положительную сторону: на протяжении июля-августа корпоративное кредитование выросло на 0,1% в гривне и 2,2% в иностранной валюте.

Согласно сообщению, Верховная Рада уже приняла пакет документов по защите прав кредиторов, а президент Украины одобрил ряд государственных программ для поддержки населения и предпринимателей кредитами по низкой эффективной ставке.

"Итак, Национальный банк был и остается технократическим институтом. Мы призваны обеспечивать финансовую и ценовую стабильность, а также способствовать экономическому развитию. Это - наш мандат, он неизменен. Как и неизменно наше стремление к сохранению последовательности политики центробанка", - резюмировал Шевченко.

Что этому предшествовало

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что украинские банки за последние три месяца значительно снизили кредитные ставки для бизнеса.

Национальный банк Украины, согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2021 год, поставил перед собой амбициозную задачу - оживить банковское кредитование и способствовать удешевлению финансовых ресурсов для развития реального сектора экономики.

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Автор: Екатерина Жирий