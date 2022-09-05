Курс гривни к евро сегодня также составляет 40,70 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 5 сентября, ослаб на 3 копейки – до 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 1 копейку – до 40,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 39,70 грн за евро.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен бы отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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