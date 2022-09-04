Курс гривны к евро сегодня составляет 40,69 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 4 сентября, ослаб на 2 копейки – до 40,67 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны ослаб на 4 копейки – до 40,69 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за доллар, евро – 39,75 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

Также ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

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