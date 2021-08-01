За две недели Владислав Яценко лишился более 200 млн долларов.

Украинский IT-магнат Владислав Яценко, который несколько недель назад пополнил список долларовых миллиардеров, резко обеднел — он потерял более 200 млн долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Так, если 15 июля состояние Яценко оценивалось в 1,3 млрд долларов, то сейчас у него 1,1 млрд (2522 место в списке миллиардеров мира).

Главный актив Влада Яценко — британский финтех-стартап Revolut. Компанию он основал в 2015 году вместе с российским трейдером Николаем Сторонским.

Читайте такжеИлон Маск за один день потерял почти $10 миллиардовRevolut - это приложение, которое позволяет проводить множество финансовых операций, в том числе перевод денег за границу, конвертирование валюты без комиссий, оформление кредитов, открытие счетов компаний, операции с криптовалютой и так далее.

На сегодняшний день у компании порядка 16 млн клиентов, а ее оборот — более млн 150 млн транзакций в месяц.

В список миллиардеров Яценко попал 15 июля — тогда Revolut провела последний раунд инвестиций и привлекла 800 млн долларов.

На тот момент компания оценивалась в 33 млрд долларов — это вшестеро больше чем в 2020 году, когда ее капитализация составляла 5,5 млрд.

Несмотря на то, что в 2020 году Revolut увеличила доход на 57% (до 361 млн долларов), компания понесла 277 млн операционных убытков. В основном из-за быстрого расширения компании — Revolut отчиталась о 367 млн административных расходов, которые были потрачена на 2200 сотрудников компании.

Ранее УНИАН сообщал, что открытие и распространение вакцин против коронавируса породило девять новых миллиардеров, совокупный доход которых составляет 19,3 миллиарда долларов.

Автор: Станислав Кожемякин