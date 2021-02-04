Задача новых руководителей подразделений ГФС – подготовить документы для передачи в Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook, комментируя назначение трех руководителей ключевых управлений.

Главное следственное управление возглавил Игорь Пахолоко. Начальником Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями назначен Владимир Ткаченко, а начальником Главного управления внутренней безопасности – Виталий Ясинский.

По мнению Мельника, назначение ключевых руководителей сейчас крайне важны, ведь именно этим людям предстоит в достаточно сжатые сроки подготовить все материалы уголовных производств которые, согласно закону, подследственны Бюро экономической безопасности Украины, для передачи в указанный орган или прокуратуру.

«На практике это более 2 100 уголовных производств по состоянию на сегодня и тысячи ОРС», – отметил руководитель ГФС.

Что касается оперативно-розыскных дел, то в соответствии с положениями Закона «О Бюро экономической безопасности Украины», они должны быть реализованы путем начала досудебного расследования или их закрытия в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого нормативно-правового акта.

"Я убежден, что мы консолидируем все свои усилия и подготовим упоминаемые материалы и наши наработки на самом высоком профессиональном уровне. Ведь ГФС Украины имеет не только положительный опыт борьбы с экономической преступностью и определенные достижения в этой сфере, но и концептуальное видение новых моделей и алгоритмов работы, которые, на мой взгляд, стоило бы ввести и в работе Бюро», – резюмировал Мельник.

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Автор: УНИАН