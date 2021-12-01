При этом средняя зарплата врача, по словам президента, будет 24 тыс. грн.

С 1 января 2022 года минимальная зарплата врачей составит 20 тыс. грн, а средняя зарплата врача составит 24 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте.

Читайте такжеЭкономист объяснил повышение зарплат медиков в 2022 году"Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С нового года, с 1 января она будет составлять минимум 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача в Украине будет 24 тыс. грн. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу, и не только тогда, когда нам это нужно. Я уверен, что через год, в своем следующем послании, я такие же слова скажу о заработных платах наших учителей", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня, 1 декабря, минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн.

"Мы не только повысили минимальную заработную плату. Средняя зарплата впервые в этом году, за последние 30 лет, превысила в долларовом эквиваленте 500 долларов в месяц", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2021 года в Украине вступил в силу второй этап повышения минимальной зарплаты – она выросла с 6000 до 6500 грн.

Напомним, что 1 декабря глава государства выступит с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря с участием "представителей России" попытки государственного переворота в Украине. СБУ сейчас расследует это дело.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

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Автор: Екатерина Жирий