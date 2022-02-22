Член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев заявил, что поднимает этот вопрос перед советом директоров и советом управляющих банка.

Российскую Федерацию могут исключить из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) из-за признания "ЛДНР".

Об этом заявил член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев в соцсети.

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания "суверенитета" террористических группировок "ДНР/ЛНР" безотлагательно поднимаю перед советом директоров и советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР согласно ст. 8.3 и 38.1 соглашения об учреждении банка", - написал он.

При этом Шевалев подчеркнул, что есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку акционеров банка в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Путин поручил для "поддержания мира" ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития - международный финансово-кредитный институт, который оказывает помощь странам от Центральной Европы в Центральную Азию для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.

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