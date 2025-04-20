Росийска валюта растет к евро и юаню.

Курс рубля к доллару и юаню 18 марта достиг максимума с июня 2023 года. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом российский рубль укрепился к доллару на 30%.

По данным Московской биржи, 18 апреля курс доллара к рублю составил 82,02.

Deutsche Welle пишет, что в конце ноября 2024 года курс российской валюты упал почти до 110 рублей за доллар, но в начале 2025 года он достиг 101,68 рубля.

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Курс юаня в начале года достигал 13,94 рублей, а к 18 апреля снизился до 11,16, то есть на 20%. Курс евро в начале года достигал 106,25, а к 18 апреля снизился до 93,25, то есть на 12,25%.

Нынешний курс доллара к рублю - минимальный с июня 2023 года, юаня - с мая 2023 года. Евро торговался дешевле в феврале и марте.

Стоит отметить, что торги долларом и евро на Мосбирже остановлены с июня 2024 года из-за санкций США.

В свою очередь издание Bloomberg писало, что рубль укрепился к доллару с начала 2025 года на 38%, став самой быстрорастущей валютой в мире.

Инвесторы делают ставки на российские облигации и рубль. Они рассчитывают на то, что сближение президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным приведет к притоку капитала в российскую экономику.

В этом году рубль вырос почти на треть по отношению к доллару на надеждах на прекращение трехлетней войны, но инвесторы говорят, что рынок ожидает возможную более широкую отмену санкций.

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