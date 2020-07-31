Совет Нацбанка уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ

Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию Сергей Холод подал главе Нацбанка.

Совет Национального банка Украины на сегодняшнем заседании уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка с 3 августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Причина увольнения

Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию Сергей Холод подал главе Нацбанка.

«Благодаря слаженной командной работе Национальному банку удается воплощать в жизнь амбициозные инновационные проекты. В частности, модернизацию системы электронных платежей НБУ для осуществления мгновенных платежей в национальном масштабе и с применением международных стандартов, а также создание благоприятных условий для доступности для украинцев инновационных платежных инструментов и рост конкуренции на рынке платежей и перевода средств. Большой вклад в эти достижения сделал Сергей Холод за годы своей работы в Национальном банке благодаря формированию и осуществлению комплексного видения перспектив инновационного развития центрального банка и финансового сектора», - цитирует пресс-служба главу НБУ Кирилла Шевченка.

Глава Нацбанка также добавил, что будущий руководитель этого направления должен сохранить и приумножить достижения Национального банка в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного оборота в Украине.

Хронология событий

Сергей Холод начал работу в должности заместителя главы Нацбанка 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия.

Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

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