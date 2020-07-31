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Совет Нацбанка уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ

13:43, 31 июля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Совет Национального банка Украины на сегодняшнем заседании уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка с 3 августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Причина увольнения

Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию Сергей Холод подал главе Нацбанка.

«Благодаря слаженной командной работе Национальному банку удается воплощать в жизнь амбициозные инновационные проекты. В частности, модернизацию системы электронных платежей НБУ для осуществления мгновенных платежей в национальном масштабе и с применением международных стандартов, а также создание благоприятных условий для доступности для украинцев инновационных платежных инструментов и рост конкуренции на рынке платежей и перевода средств. Большой вклад в эти достижения сделал Сергей Холод за годы своей работы в Национальном банке благодаря формированию и осуществлению комплексного видения перспектив инновационного развития центрального банка и финансового сектора», - цитирует пресс-служба главу НБУ Кирилла Шевченка.

Глава Нацбанка также добавил, что будущий руководитель этого направления должен сохранить и приумножить достижения Национального банка в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного оборота в Украине.

Хронология событий

  • Сергей Холод начал работу в должности заместителя главы Нацбанка 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения.
  • 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".
  • 3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия.
  • Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
  • 16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

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