Национальная сеть супермаркетов «АТБ» возглавила национальный список компаний с самыми высокими доходами. Компания, управляющая сетью из более чем 1 200 розничных магазинов, обошла в рейтинге самых доходных предприятий Украины государственные монополии и частные компании ресурсно-сырьевого профиля.

«АТБ-Маркет» — единственная компания в топ-5 наиболее прибыльных, не имеющая отношения к эксплуатации сырьевых ресурсов. Также «АТБ-Маркет» стала одной из немногих компаний, которая в кризисный ковидный год продемонстрировала прирост доходов не только среди лидеров по этому показателю, но и среди коллег по рынку розничной торговли.

«В 2020 году произошло важное изменение – впервые за много лет рейтинг крупнейших компаний возглавил частный бизнес. Сеть супермаркетов «АТБ» Геннадия Буткевича и партнеров в ковидный год нарастила чистый доход на 18% – до 123,8 млрд грн», — отмечают журналисты Liga.net.

Суммарный доход первой десятки крупнейших компаний сокращается не первый год: в 2020-м он составил 784 млрд грн ($29 млрд), что на 9% меньше, чем годом ранее (в 2019-м суммарный доход упал на 11%). Основная причина – реструктуризация «Нафтогаза» и снижение выручки у металлургов.

28 мая случилось беспрецедентное событие — Государственная налоговая служба опубликовала бухгалтерскую отчетность тысяч украинских компаний и сотен тысяч малых и микропредприятий за 2020 год.

Группа компаний «АТБ» много лет подряд удерживает лидерские позиции среди крупнейших налогоплательщиков национального уровня.

Так, по результатам работы в 2020 году группа компаний «АТБ», включающая предприятия в сфере производства и продажи продуктов питания, розничной торговли, управления активами, обновила собственный исторический рекорд по объему уплаченных налогов и сборов в бюджеты различных уровней, достигнув отметки в 15,8 млрд грн — это на 26% больше, чем в 2019 году. Товарооборот сети вырос в 2020 году на 18,2%.

Компания «АТБ-Маркет», входящая в корпорацию «АТБ» и управляющая сетью национального масштаба из более чем 1 200 магазинов-дискаунтеров, по итогам 2020 года возглавила отраслевой рейтинг налогоплательщиков среди компаний розничной торговли и вошла в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Украины. Сеть магазинов «АТБ» увеличила уплату налоговых платежей на 28% – до 8,7 млрд грн.

Помимо этого, корпорация «АТБ» признана крупнейшим внутренним инвестором: ее инвестиции в национальную экономику Украины составляют 12 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь