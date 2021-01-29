Закон дает переходный период для ликвидации налоговой милиции.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому налоговая милиция должна быть ликвидирована в срок, который не превышает шесть месяцев со дня вступления в силу закона о создании Бюро экономической безопасности.

Читайте такжеНеобходимо ускорить реформирование Гостаможслужбы - ЗеленскийКак передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №4090 проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, законопроект необходим, чтобы дать переходный период для ликвидации налоговой милиции.

"Чтобы согласовать момент ликвидации налоговой милиции и дать переходный период для создания нового органа, мы предлагаем определить, что налоговая милиция ликвидируется с дня принятия решения о начале деятельности бюро, но не позднее шести месяцев с дня вступления в силу закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", - сказала она.

Что этому предшествовало

Вчера, 28 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Отмечается, что в составе центрального управления БЭБ будет действовать подразделение внутреннего контроля в целях предупреждения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции, а также в целях контроля за соблюдением профессиональных и этических стандартов работников БЭБ.

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц