Деньги планируется выделить из государственного бюджета.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает выделение 2,5 млрд грн из государственного бюджета на 2021 год на реализацию ряда инфраструктурных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект "О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (относительно реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы)" (№6298) проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметила народный депутат Украины Елена Шуляк, большинство этих средств пойдет на реализацию президентской программы "Большая стройка".

"Во-первых, это дорога М-30 "Стрый – Изварино", это самая длинная дорога, так называемая "дорога единства", которая создана к 30-летию Украины. Это самый длинный в Украине транспортный коридор, который начинается на Львовщине и заканчивается на Луганщине и достигает почти 1400 км. Во-вторых, это известный мост через Днепр в Запорожье. Запорожский мост является восьмым по высоте среди вантовых мостов в Европе. А еще это самый известный долгострой Украины. И 1 млрд грн из этого законопроекта будет направлен именно на местные дороги, потому что речь идет об адекватном сообщении между селами и маленькими городками. Наконец, 0,5 млрд грн направят на формирование акционерного капитала национального авиаперевозчика", - сказала она.

"Большая стройка":

"Большая стройка" - программа президента Владимира Зеленского, начатая в марте 2020 года. В ее рамках в стране восстанавливают дороги, а также объекты социальной инфраструктуры.

Автор: Дмитрий Шварц