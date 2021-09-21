Регламент Верховной Рады не предусматривает сегодня голосования по итогам представления проекта госбюджета.

Верховная Рада по результатам представления приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2022 год.

Как отметил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, регламент Верховной Рады не предусматривает сегодня голосования по итогам представления проекта госбюджета, фактически стартует подготовка указанного законопроекта к первому чтению.

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Также он обратил внимание коллег по Верховной Раде, что они могут до 1 октября подать свои предложения относительно внесения изменений в документ.

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП – около 4%.

Автор: Екатерина Жирий