В ближайшее время Украине и ее гражданам придется жить в режиме строгой экономии. А вот с реформами и восстановлением экономики придется подождать. На такие перспективы указывает представленный Кабмином проект Государственного бюджета на 2022 год.

Анализу документа посвящен новый блог, который вышел на информационном портале Лига, доцента университета Государственной фискальной службы Украины, кандидата юридических наук Андрея Гмырина.

Проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" представил 21 сентября на заседании Верховной Рады Министр финансов Сергей Марченко. Он назвал главный финансовый документ страны "реалистичным и сбалансированным".

В то же время Андрей Гмырин считает главными особенностями документа номинальный рост ВВП, увеличение учетной ставки Национального банка и акцент на внутренних заимствованиях. В частности, представленный проект предусматривает рост реального ВВП на уровне 3,8%, инфляцию - 7,2%, уровень безработицы - 8,5%. Доллар будет стоить 28,6-28,7 грн, среднемесячная зарплата составит 15 258 грн. Доходы госбюджета-2022 предусмотрены в объеме 1277,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году), расходы вырастут на 103,1 млрд грн - до 1465,7 млрд грн, а дефицит госбюджета составит 188 млрд грн.

Эксперт отмечает, что документ не является окончательным - его еще должны изучить в профильных комитетах Верховной Рады. Однако анализ предыдущей редакции позволяет оценить прогнозирование и ожидания правительства относительно динамики экономики в краткосрочной перспективе, считает ученый. Андрей Гмырин обращает внимание на то, что Кабмин в своих расчетах решил опираться на собственный консенсус-прогноз роста ВВП в текущем году (весной Минэкономики прогнозировал 4,1% роста), а не на более оптимистичные ожидания ряда международных организаций. Примечательно, говорит автор, что свои предыдущие прогнозы правительство не пересматривало ни после падения ВВП в I квартале на 2,2%, ни после роста этого показателя на 5,4% во II квартале.

Он предполагает, что Кабмин рассчитывает на рост ВВП в пределах 4-4,5% в течение III квартала и 3,0-4,0% - в IV квартале. Довольно значительный "люфт" (1%) в IV квартале Андрей Гмырин объясняет высокой вероятностью введения сезонного локдауна. На показателях ВВП скажутся и карантинные ограничения, которые введут у себя торговые партнеры Украины, ведь это приведет к стремительному снижению спроса на украинскую продукцию.

Проектом госбюджета на 2022 год предусмотрен рост ВВП на 3,8%. Казалось бы, уменьшение этого показателя на 0,3% по сравнению с 2021 годом не является критическим, отмечает эксперт. И все же он советует не забывать, что базой для экономических прогнозов Кабмину служат кризисные (начиная с 2014-го) годы. Поэтому ни о каком восстановлении экономики до докризисного уровня в течение следующего 2022 года в документе речи не идет.

По мнению аналитика, заслуживает внимания тенденция роста номинального ВВП - с 4 808,5 млрд грн в 2021 году до 5 368,7 млрд грн в году 2022-м. Главной причиной этого Андрей Гмырин называет высокий уровень инфляции. Например, в августе рост потребительских цен достиг 10,2%, а уровень базовой инфляции составил 7,2%. А к концу 2021 года среднемесячная инфляция может вырасти до 10%, о чем 3 сентября заявил глава Минфина Сергей Марченко во время своего выступления на VII финансовом форуме группы ICU.

Очевидно, пишет автор, что правительство теряет контроль над этим ключевым макропоказателем, ведь в текущем году Национальный банк уже в четвертый раз повышает учетную ставку: 5 марта - с 6 до 6,5%, 16 апреля - до 7,5%, 23 июля - до 8%, а с 10 сентября - до 8,5%. К концу года этот показатель может достичь и 9,5%. По словам эксперта, эта тенденция скажется и на ситуации с кредитованием бизнеса и населения. Следует ожидать, по меньшей мере, роста процентных ставок по кредитам - это будет происходить в соответствии с повышением учетной ставки, отмечает Андрей Гмырин. Кроме того, станет значительно сложнее получить потребительский кредит. Решение проблемы он видит в продолжении и расширении государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что, конечно, увеличит государственные расходы, однако будет действенным инструментом по стимулированию спроса.

Касаясь вопроса внешнеэкономических операций, о которых тоже говорится в проекте госбюджета, аналитик отмечает, что Кабмин хочет сохранить тенденцию превышения импорта над экспортом. В следующем году показатель отрицательного торгового сальдо может составлять - 8 595,0 млн долл. В то же время, в документе предусмотрено и повышение уровня международных резервов Украины до 31,6 млрд долл США, что является максимальным значением за последние 9 лет.

Именно поэтому, пишет Андрей Гмырин, можно прогнозировать более-менее стабильный курс доллара на уровне 28,7 (+/- 1), что также заложено в проекте госбюджета. Это должно создать предпосылки к заключению долгосрочных международных контрактов. В 2022 году Кабмин рассчитывает сократить дефицит госбюджета с ожидаемых в 2021 году 5,5% ВВП до 3,5%. По словам автора, в наполнении государственной казны правительство все больше делает ставку на внутренние заимствования в противовес внешним. Этот баланс должен составить 77% против 23%.

Андрей Гмырин отмечает, что уже неоднократно писал о большом инвестиционном потенциале, который содержит теневой сектор Украины. Его легализация, в том числе и путем выкупа ОВГЗ, могла бы не только помочь бизнесу, но и существенно улучшить ситуацию с дефицитом бюджета, подчеркивает эксперт. Он отмечает, что, хотя в проекте бюджета об этом говорится, заимствовать средства Кабмин, вероятно, рассчитывает именно через выпуск ОВГЗ.

"Очевидно, что ни правительство с парламентом, ни эксперты не возлагают больших надежд на представленный в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2022 год. Жить придется в соответствие с теми возможностями, которые мы имеем. А вот о шансах, которые наша страна теряет ежегодно, затягивая с реформами, можно говорить отдельно. Подробнее я изложил свое видение этих трансформаций в программе налоговых изменений "От нестабильности к гармонии", - резюмирует Андрей Гмырин и отмечает, что до 1 октября народные депутаты должны наработать свои предложения к проекту Госбюджета-2022 и подать их на рассмотрение профильного комитета.

Автор: Григорий Бондарь