Кабмин намерен со следующего года повысить прожиточный минимум

В доработанной программе деятельности Кабмин поставил задачу повысить размер прожиточного минимума до реальной величины.

Кабинет министров Украины намерен с 1 января 2021 года установить прожиточный минимум на уровне не менее 40% от средней заработной платы в стране за предыдущий год.

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Об этом говорится в доработанной программе правительства.

Согласно документу, Кабмин планирует внедрить новые подходы к определению и применению прожиточного минимума, а также повысить его размер до реальной величины.

Как сообщал УНИАН, в конце мая депутаты Верховной Рады подали законопроект, которым предлагаются новые подходы к формированию прожиточного минимума (№ 3515). Размер прожиточного минимума, по мнению депутатов, должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы в 2021 году с ежегодным повышением на 1% - до 50% в 2031 году.

Прожиточный минимум в Украине с 1 декабря 2019 года составляет 2102 гривни для трудоспособных лиц и 1638 гривень для лиц, утративших трудоспособность.

По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в мае составляла 10 430 гривень.

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