По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в марте увеличилось на 10,9%.

Промышленное производство в Украине в марте 2021 года в годовом выражении – к марту 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 2,1%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении увеличилось на 2,4%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в марте увеличилось на 10,9% без учета сезонной корректировки и на 1,8% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте этого года падение производства по сравнению с мартом 2020 года составило 1,5%, в перерабатывающей промышленности наблюдался рост на уровне 2,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство также выросло на 7,3%.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления выросло на 4,7%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 56,6%.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 3,4%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования наблюдалось падение – на 5,7%.

Предыдущие показатели

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

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Автор: Богдан Слуцкий