В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, в перерабатывающей – 6,9%.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, в перерабатывающей промышленности - 6,9%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,3%.

При этом, по данным Госстата, в декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 2,8% по сравнению с ноябрем, и на 4,8% к декабрю 2019 года.

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в Украине в декабре в годовом выражении составил 3,2%, тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 1,1%.

Предыдущие показатели

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

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Автор: Богдан Слуцкий