В России руководители компании объявлены в розыск.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину стало известно о том, что производитель подводных беспилотников обманул Минобороны России при выполнении гособоронзаказа.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2015 году компания "Тетис Про" получила заказ на производство автономного подводного аппарата "Гавиа". Сумма заказа составила 101,9 миллиона рублей.

Видео дня

ФСБ при проверке было установлено, что организация включила в стоимость работ лишние комплектующие на 20,6 миллиона рублей.

Суд взыскал весь полученный доход компании. Руководителей "Тетис Про" сейчас разыскивают. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

1 сентября 2022 года Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для спасения рубля.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

Вас также могут заинтересовать новости: