До 20 ноября проект государственного бюджета на 2022 год должен быть утвержден парламентом во втором чтении. Каковы главные его особенности и за счет чего страна будет наполнять свою казну уже в ближайшее время?

Об этом пишет в своем новом блоге на портале Лига доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

По мнению эксперта, Кабмин взвешенно отнесся к подготовке проекта Госбюджета-2022. Чиновники повысили качество аналитической работы, нашли широкую поддержку среди депутатов, а потому документ вполне прогнозируемо будет принят в установленные сроки. Он лишен всяких сюрпризов и полностью отвечает современным экономическим реалиям, в которых живет страна.

Андрей Гмырин приводит ключевые показатели, заложенные в проекте:

• рост ВВП должен составить 3,8%;

• индекс инфляции достигнет 106,2%;

• доходы должны вырасти на 14,44% в сравнении с плановым показателем 2021 года и составят 1267,4 млрд грн;

• расходы предусмотрены на уровне 1441,9 млрд грн, что больше планового показателя 2021 года на 7,2%;

• дефицит составит 188 млрд грн, что на 23,77% меньше планового показателя 2021 года;

• дефицит (% ВВП) будет на уровне 3,5% (план 2021 года – 5,5%)

• на погашение государственного долга предусмотрено 393,325 млн грн, что на 16,02% меньше планового показателя 2021 года;

• на обслуживание госдолга в 2022 году запланировано выделить 181,415 млн грн – это на 14,33% больше показателя, заложенного в госбюджете 2021 года.

В то же время проект Госбюджета-2022 не учитывает ряд факторов, а потому является уязвимым, отмечает аналитик. Например, следует учесть стремительный рост мировых цен на энергоносители, конкретно, нефть и газ, а также последствия недавнего соглашения между Венгрией и РФ по поставкам газа в обход Украины и отказ Беларуси в поставках электроэнергии для сбалансированности украинского рынка. Следовательно, выполнение Госбюджета-2022 может оказаться под угрозой, считает ученый.

Главное внимание Андрей Гмырин уделяет инструментам формирования доходной части будущего бюджета. Один из них – это налоги. В частности, на 2 млрд грн должны вырасти доходы от внутреннего НДС и на 6,9 млрд грн от НДС из импортируемых товаров. Правда, эксперт выражает сомнение по поводу того, удастся ли Кабмину получить такие суммы с учетом системной коррупции на таможне и наличия различных схем по минимизации налогов.

Другой источник бюджетных поступлений – налог на прибыль. Согласно проекту Госбюджета-2022 казна должна получить от него около 30 млрд грн, что составляет более 70% от прогнозируемого увеличения всех доходов бюджета. Ученый предполагает, что эту сумму авторы документа определили, ориентируясь на ограничения по учету убытков по налогу на прибыль предыдущих периодов для крупных налогоплательщиков. Он напоминает, что эти ограничения предусмотрены принятым недавно законом №5600, который продвигался как "антиолигархический" и одним из ключевых положений которого было приведение методики расчета рентной платы по добыче железной руды в ее реальную ценовую конъюнктуру.

"У читателя может возникнуть вопрос: если правительство надеется получить от реализации положений "антиолигархического" закона 30 млрд грн (налог на прибыль от реализации), то в чем, собственно, антиолигархический эффект этого правового документа? И где тогда стремительное увеличение поступлений от рентной платы по добыче железной руды?" – пишет Андрей Гмырин. И поясняет: причиной отсутствия увеличения поступлений от рыночного определения базы для начисления ренты на добычу железной руды служит сам рынок. Ведь когда законопроект разрабатывался, цены на железную руду достигли пикового значения. А уже на момент голосования в ВР они вернулись к своему среднему уровню, а значит, и база для начисления ренты не увеличилась.

И все же эксперт считает рыночный метод определения базы для ренты справедливым, поскольку он позволяет уравновесить рост прибыли по продаже железной руды с увеличением уплаты самой ренты. Ученый предполагает, что нынешний уровень цен на железную руду, нивелирующий повышение базы для начисления ренты на данном этапе, был тем фактором, который позволил принять закон №5600. По мнению аналитика, этот документ создает определенные преференции для олигархов (в отличие от других игроков рынка), поскольку предохраняет их от реального увеличения ренты по меньшей мере в течение года. Андрей Гмырин пишет, что данный пример в очередной раз демонстрирует намерение государства получить все выгоды от налога на прибыль немедленно и без налоговых послаблений для бизнеса.

Не обошел эксперт вниманием и высокую роль в проекте Госбюджета-2022 внутренних заимствований – в частности, реализацию ОВГЗ. По словам ученого, подобный инструмент поступлений очень важен, однако Кабмин до сих пор не смог эффективно его использовать – на это указывают скромные результаты недавней продажи долгосрочных гривневых облигаций внутреннего госзайма.

В качестве другого примера неэффективной работы правительства с ценными бумагами Андрей Гмырин приводит факт выпуска государственной компанией НЭК "Укрэнерго" 5-летних "зеленых еврооблигаций" на сумму 825 млн долларов с годовой доходностью 6,875%. Планировалось, что полученные от продажи этих бумаг средства Кабмин направит на погашение долгов перед производителями зеленой энергии. Однако чиновники попытались использовать деньги, большая часть из которых – это иностранные инвестиции, на латание бюджетных "дыр", что может иметь глобальные негативные последствия для всего кредитного рейтинга Украины, считает аналитик.

Главными факторами, которые будут иметь влияние на показатели поступлений от реализации ОВГЗ, эксперт называет инфляцию и уровень учетной ставки НБУ. Он объясняет, что в Украине инфляционные процессы (так же, как и девальвация гривны) достигают своего пика в конце I – начале II кварталов, а потому результат выполнения этой статьи доходов бюджета можно будет оценить уже в ближайшее время. В то же время автор блога советует министрам и парламентариям использовать для оживления украинской экономики любые инструменты – будь то государственное финансирование, инвестиции от легального бизнеса или амнистированные капиталы из теневого сектора (исключение – средства, приобретенные преступным путем).

"На этот раз Кабмин достаточно трезво отнесся к формированию бюджета на следующий год, предусмотрел в нем ряд целесообразных шагов. Однако авторам законопроекта пока не хватает комплексного видения ситуации, умения прогнозировать результат. Кроме того принятие бюджета на раннем этапе должно исключать необдуманные шаги правительства – подобные тем, которые касаются нецелевого использования средств от зеленых еврооблигаций. Учитывая последние тенденции, можно сделать вывод, что определяющим фактором сбалансированности бюджета 2022 года будет ситуация на энергетическом рынке. Следовательно, даже несмотря на сравнительно небольшой дефицит бюджета на 2022 год, правительству не мешало бы уделить большее внимание энергетической безопасности государства - например, создать отдельный фонд для покрытия расходов от вполне возможного кризиса в энергетике", - резюмирует Андрей Гмырин.