Проект госбюджета на 2021 год, который сегодня утвердил Кабинет министров, построен на прогнозе роста инфляции в 7,3%.

Министр культуры и информационной культуры Александр Ткаченко заявляет, что в проекте государственного бюджета на следующий год запланировано увеличение расходов на сферу культуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по случаю 100 дней на должности.

Сообщение министра культуры

"Что касается бюджета на следующий год, да, я видел, расходы увеличиваются. Не таким способом и не таким образом, как мы надеялись. Очевидно, что это первый драфт бюджета, который депутаты и общественность будут обсуждать", - сказал он.

Что этому предшествовало

Проект государственного бюджета на 2021 год, который сегодня утвердил Кабинет министров, построен на прогнозе роста инфляции в 7,3%.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета - на уровне 270 миллиардов гривень.

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Автор: Леся Лещенко