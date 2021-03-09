На прошлой неделе Фонд госимущества продал Вишняковский (Полтавская область) и Тхоровский (Киевская область) заводы.

Фонд государственного имущества за прошлую неделю получил более 175 миллионов гривень от приватизации спиртзаводов государственного предприятия "Укрспирт".

Читайте такжеМалая приватизация может принести до 2,3 миллиарда гривень - ФГИУОб этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"На прошлой неделе были приватизированы еще 2 объекта спиртовой отрасли", - говорится в сообщении.

В частности, 4 марта состоялся аукцион по продаже Вишняковского спиртзавода в Полтавской области. Стартовая цена объекта во время торгов выросла в 4,8 раза - до 101,2 миллиона гривень.

Также 5 марта был приватизирован Тхоровский спиртзавод на Киевщине, цена которого во время аукциона выросла в 3,5 раза - до 75 миллионов гривень.

"Приватизация этих активов является частью демонополизации спиртовой отрасли, которая стартовала в 2020 году. По результатам прозрачных аукционов государственный бюджет должен получить около миллиарда гривень", - подчеркивает Минэкономики.

Что этому предшествовало

В 2020 году Фонд государственного имущества провел 20 успешных аукционов по приватизации спиртзаводов экс-монополиста спиртовой отрасли ГП "Укрспирт".

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство планирует завершить приватизацию "Укрспирта" до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

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Автор: Анна Нагорная