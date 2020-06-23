"ПриватБанк" разрешил оплачивать покупки другой картой при нехватке денег на основной

Новая технология работает на POS-терминалах банка.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволит оплачивать покупки с любой карты "ПриватБанка", привязанной к "Приват24", если на основной карте клиента не хватает средств.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Теперь, если при оплате товара через терминал на кассе не хватает денег на карте, не нужно искать другую карту или доставать наличные. POS-терминалы "ПриватБанка" сами проверят наличие необходимой суммы на других картах клиента и предложат завершить покупку", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для этого нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карту, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату. В качестве альтернативной карты может быть выбрана любая карта клиента, которая подключена к "Приват24".

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек, без необходимости использовать банкоматы.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

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