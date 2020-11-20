По словам руководителя профсоюза ПриватБанка Максима Шевченко, уже есть решение о продаже обязательств 700 000 клиентов банка за 0,49% от суммы долга.

Правление ПриватБанка приняло решение о продаже проблемных долгов со скидкой в 99,5%.

Об этом стало известно из интервью руководителя профсоюза ПриватБанка Максима Шевченко.

По его словам, уже есть решение о продаже обязательств 700 000 клиентов банка за 0,49% от суммы долга.

«То есть вы должны банку 100 000 грн., банк подает в суд, получает решение, требует от вас 100 000 и ни копейки меньше, в это же время собирается продать ваш долг коллекторским компаниям за 500 грн. При этом в банк поступают массовые обращения клиентов, готовых исполнить обязательства в размере 50-70% от суммы долга, но банк навстречу не идет, готовятся продать за 0,49 %, прикрываясь при этом требованием МВФ о мерах по уменьшению показателя NPL. Это выполняется путем необоснованного списания долгов с баланса банка. Профсоюз уже обратился с открытым письмом в различные инстанции и к Президенту с призывом остановить продажу. Поданы соответствующие судебные иски. Готовятся заявления о совершении преступлений, так как действия, о которых идет речь – преступные», - подчеркнул он.

Также он заявляет о системных нарушениях центрального офиса в отношении сотрудников в регионах. По его словам, недавно профсоюзам пришло письмо, в котором уведомляют о принятом решении сократить число филиалов и должностей, никаких экономических обоснований при этом не приводится.

«Вопрос не обсуждался ни с профсоюзами, ни с сотрудниками банка: очередное кулуарное решение. Нами инициировано более 60 судебных дел по защите интересов сотрудников и банка, выявлено 18 уголовных правонарушений, поданы соответствующие заявления. Несколько сотрудников имеют официальный статус «разоблачитель». Надеюсь, дела будут доведены до логического завершения и мы узнаем много интересного о банке после его национализации. Все это, безусловно, мешает руководству, контракты которых в скором времени заканчиваются, но мы не остановимся, будем добиваться привлечения к ответственности всех лиц, причастных к злоупотреблениям в банке», - заявил Максим Шевченко.

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Автор: УНИАН