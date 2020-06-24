"ПриватБанк" за год удвоил выплату дивидендов в госбюджет

За последние два года «ПриватБанк» направил в госбюджет 36 млрд грн

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» в полном объеме перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов за 2019 год, направленных на выплату акционеру банка – государству. Всего за последние два года банк направил в госбюджет 36 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"За два последних года «ПриватБанк» направил в госбюджет 36 млрд грн”, - отметил глава наблюдательного совета банка Шэрон Искья.

Глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл подчеркнул, что высокий уровень ликвидности позволяет направить средства в бюджет одним платежом.

"Это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной пандемии коронавируса и связанного с ней замедления экономики", - отметил глава правления.

Согласно сообщению, по данным годового отчета банка, его чистая прибыль за 2019 год составила 36,8 млрд грн. Чистые активы «ПриватБанка» к началу 2020 года составляют 309,7 млрд грн, обязательства - 255,2 млрд грн, капитал - 54,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения чистой прибыли «ПриватБанка» за 2019 год. В частности, 75% чистой прибыли в размере 24,46 млрд грн будет направлено в госбюджет, 5%, или 1,63 млрд грн, – в резервный фонд, 20% прибыли в размере 6,52 млрд грн – на покрытие убытков, накопленных за прошлые годы.

Работающие банки Украины по итогам 2019 года получили положительный финансовый результат на уровне 59,6 млрд грн. По сравнению с показателем за 2018 год, прибыль банков выросла почти втрое.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

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