Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,75 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн/долл., евро-39,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Что происходит с курсом во время войны

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, НБУ отменил ограничения на установление курса, несмотря на то, что до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Летом, 21 июля 2022 года регулятор снизил официальный курс гривни до 36 гривень.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что доллар будет колебаться в районе 37 грн/долл. Аналитик уверен, что вероятность сохранения движения курса вниз очень высокая.

Аналитик Александр Болтян прогнозирует, что в апреле средний курс продажи доллара будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривень.

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