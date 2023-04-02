Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,75 грн за доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 40,90 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн/долл., евро-39,90 грн/евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.
Что происходит с курсом во время войны
После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, НБУ отменил ограничения на установление курса, несмотря на то, что до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Летом, 21 июля 2022 года регулятор снизил официальный курс гривни до 36 гривень.
Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что доллар будет колебаться в районе 37 грн/долл. Аналитик уверен, что вероятность сохранения движения курса вниз очень высокая.
Аналитик Александр Болтян прогнозирует, что в апреле средний курс продажи доллара будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривень.