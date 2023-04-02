Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня не изменился и составляет 38,00 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 41,20 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро-40,50 грн за евро.
Курс в условиях войны
После российского вторжения в Украину НБУ отменил ограничения на установление курса.
Отмена ограничений вступила в силу 21 мая 2022 года. Примечательно, что до войны в Украине курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
В июле 2022 регулятор ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.
Аналитик Александр Болтян прогнозирует, что в апреле средний курс продажи доллара США в Украине будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривень. Средние оценки стоимости доллара США на год по его мнению - 40-42 грн/долл.
Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара в Украине в апреле будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл., если не произойдет никаких исключительных событий.