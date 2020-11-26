По информации депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, к такому решению правительство пришло после переговоров с Международным валютным фондом.

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 6500 грн с середины 2021 года может быть перенесено на декабрь этого же года.

Читайте такжеС начала карантина безработным украинцам выплатили более 13 миллиардов гривенОб этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, который является первым заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, правительство завершило переговоры с Международным валютным фондом о проекте госбюджета Украины на 2021 год. Депутат подчеркнул, что ранее у МВФ были три главные претензии – "уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой".

По имеющейся у Железняка информации от источников, по всем трем пунктам есть решение.

"Поднятие минималки до 6500 грн/месяц с середины 2021 года перенесено на декабрь... С января 2021 года нас все-таки ожидает поднятие минималки до 6000 грн/месяц", - написал он.

Также депутат отметил, что после переговоров с МВФ Кабинет министров должен сократить дефицит госбюджета до 5,3% от ВВП, что на 0,7 процентных пункта меньше того, что было принято в первом чтении.

"Это означает минус более 30 млрд грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП", - добавил Железняк.

Что касается прогноза по ВВП, народный депутат сообщил, что МВФ настоял на снижении номинального ВВП с 4506 млрд грн на меньшую сумму.

"Пока непонятно, на сколько. Но в любом случае, это еще минус миллиарды из расходов", - добавил он.

Железняк отметил, что до сих пор финального текста проекта госбюджета на 2021 год нет, но он появится в ближайшее время на Кабмине.

Госбюджет 2021-что известно

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривен, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривен. При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривен.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривен на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривен.

Заместитель председателя фракции "Голос" Железняк сообщил, что к проекту закона О государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали более 2,4 тысячи поправок.

5 ноября 2020 года Верховная рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год.

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Автор: Анна Нагорная