Курс гривни к евро ослаб до 31,41 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 12 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,41 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2680,42 (11 августа – 2675,57)

100 EUR – 3141,05 (11 августа – 3136,17)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,81/26,83 грн/долл., к евро - на уровне 31,41/31,43 грн/евро.

Курс на 12 августа:

Национальный банк Украины на среду, 11 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий